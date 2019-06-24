Trabzon lise taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının ardından öğrenciler heyecanla sonuçları beklemeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı bugün sınav sonuçlarını erişime açtı. Trabzon'da ikamet eden öğrenciler ve velileri, liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Peki, Trabzon lise taban ve tavan puanları nasıl? Trabzon liselerin yüzdelik dilimleri nedir?

TRABZON LİSELERİN TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler Trabzon liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. E Okul'un resmi internet sitesi üzerinden Trabzon lise taban puanları, yüzdelik dilimleri görülebiliyor.