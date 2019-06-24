Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan sonuçlara "personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek
Öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.
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