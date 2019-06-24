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  • 24.06.2019 20:14
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 20:18

SON DAKİKA: açıklandı

(), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan sonuçlara "personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek

Öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı

(), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan sonuçlara "personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek

Öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.

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