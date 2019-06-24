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  • 24.06.2019 22:51
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 22:51

Manisa lise yüzdelik dilimleri 2019! Manisa lise taban ve taban puanları belli oldu mu?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler LGS ile ilgili detayları internette araştırmaya başladı. LGS taban ve tavan puanları sonuçların ardından merakla araştırılan konuların arasında yer alıyor. Sınava giren öğrenciler heyecanla tercih yapmayı bekliyorlar. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler Manisa lise taban ve puanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Manisa lise taban ve taban puanları belli oldu mu? İşte taban ve taban puan detayları...

Manisa lise taban ve taban puanları belli oldu mu?

Yüz binlerce öğrenci LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS okul taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek istiyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler bu bağlamda LGS taban puanları ile ilgili tercih dönemi başlamadan önce araştırma yapıyor. Peki, Manisa lise taban ve taban puanları belli oldu mu?

MANİSA LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kılavuz içerisinde lise puanları da bulunacak. Kılavuz yayımlandığında haberimizin içinde Manisa lise tavan ve taban puanları yer alacak.

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