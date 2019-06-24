LGS 2019 sınav sonucu açıklandı mı? MEB Liseye Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman, LGS yerel yerleştirme nasıl yapılacak? LGS sınavının sonuçlarının 24 Haziran tarihinde açıklanacağı göz önünde bulundurulduğunda tercih döneminin de Temmuz ayının ilk bölümünde başlayacağı ön görülebilmektedir. 2019 Liselere Geçiş Sınavı Tercih Kılavuzu, sınavın açıklanması sonrasında paylaşılacaktır Bu kılavuzda nasıl tercih yapılacağı hakkında bilgilendirmelere yer verilecektir. Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.