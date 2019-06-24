LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olmak için sınavda ter döken binlerce öğrenci tercih dönemini beklemeye başladı. Tercih dönemi öncesinde öğrencilerin merakla araştırdığı sorular arasında "LGS tercihleri nasıl yapılır?" sorusu yer alıyor. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler...

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

LGS TERCİHLERİ YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Tercih uzmanı İsmail Kılıçarslan "Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?" sorusuyla ilgili detayları anlattı. İşte tercih uzmanından tavsiyeler…

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

8'inci sınıfı başarı ile bitiren öğrenciler tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapabilecek. Tercih işlemleri, e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden öğrenci ve velisi tarafından yapılacak. Yapılan tercihler de mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Sınava giren ve merkezi sınav puanı olan tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunması zorunludur. Aksi halde, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunulmaması halinde, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih işleminde bulunulamaz.

Öğrenciler tarafından üç grupta toplam en fazla 15 okul için tercih yapılabilecek. Bu gruplar;

- Merkezi sınav ile öğrenci alan okullar

- Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar

- Pansiyonlu okullar