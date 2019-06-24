LGS sonuçlarına nasıl bakılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) katılan öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı saate kilitlenmişti. Sonuçlarını merak eden öğrencler, sınav sonuçlarını nereden görüntüleyebileceklerini araştırıyor. Peki, LGS sonuçlarına nasıl bakılır? LGS sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte LGS sorgulama ekranı...

LGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanacağı bildirilmişti. 2019 LGS sonuçları bakanlığın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.