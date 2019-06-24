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  • 24.06.2019 12:32
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 12:32

lise ları 2019 LGS okul leri! lise başarı sırası yüzdelik dilimleri

2019 lise ları - lise başarı sırası ve leri e okul - LGS yüzdelik dilim nedir? nca () 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir.

LGS yüzdelik dilim hesaplama ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. LGS yüzdelik dilimi nasıl hesaplanır? Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirmesi yapılacak. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklanmıştı. Yerleştirme için merkezi sınav 1 Haziran'da yapıldı. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifade edilmiş halidir. MEB öğrencilerin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini yayınlıyor. Yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Bu bağlamda 2019 LGS Ankara İstanbul okul yüzdelik dilimleri açıklandı mı? E-okul lise başarı sırası kontenjanları yüzdelik dilimleri LGS lise taban puanları haberimizde

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