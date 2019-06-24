Lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak sorusu araştırılıyor. Lise kayıtları için gerekli belgeler neler? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. LGS Lise yerleştirmeleri sonucunda bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, düz liselere kayıt için aşağıdaki belgeleri hazırlamak zorundalar. Gerekli olan bu evrakları tamamladıktan sonra kaydınızı yapabilirsiniz. LGS tercihlerinin ise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak "LGS tercih kılavuzu"nda yer alan kurallara göre yapılacak.

