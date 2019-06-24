Kocaeli lise taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının ardından öğrenciler heyecanla sonuçları beklemeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı bugün sınav sonuçlarını erişime açtı. Kocaeli'de ikamet eden öğrenciler ve velileri, liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Peki, Kocaeli lise taban ve tavan puanları nasıl? Kocaeli liselerin yüzdelik dilimleri nedir?

KOCAELİ LİSELERİN TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler Kocaeli liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. E Okul'un resmi internet adresi üzerinden Kocaeli lise taban puanları, yüzdelik dilimleri görülebiliyor.