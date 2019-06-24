İstanbul lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2019 e-okul.meb.gov.tr! İstanbul tam okul listesi. İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta İstanbul olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İşte İstanbul lise taban puanları 2019 İstanbul lise yüzdelik dilimleri.