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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 11:24

lise taban sıralaması

lise taban ve tavan puanlar belli oldu. sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak.

İstanbul lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2019 e-okul.meb.gov.tr! İstanbul tam okul listesi. İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta İstanbul olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İşte İstanbul lise taban puanları 2019 İstanbul lise yüzdelik dilimleri.

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