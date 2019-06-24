İmam Hatip Liseleri yüzdelik dilimleri! İmam Hatip 2019-2020 taban puanları ve başarı sıralaması e-okul.meb.gov.tr'de. İmam Hatip Liseleri taban puanı 2019! 24 Haziran 2019 yani bugün, 1 Haziran'da gerçekleşen LGS sınavının sonuçları açıklandı. Bu sonuçlar doğrultusunda lise başvuruları gerçekleştirecek olan öğrenciler internette istedikleri liselerin taban puanlarını araştırıyor. İmam Hatip Lisesi'nde okumak isteyen öğrenciler ise İmam Hatip Liseleri taban puanı 2019'u araştırıyor. Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.