İl dışı tayin sonuçları için geri sayım başladı. Öğretmenlerin 2019 yılında yapacakları iller arası yer değiştirme başvuruları 20 Haziran'da tamamlandı. İsteğe bağlı ve zorunla çalışma yükümlülüğüe bağlı yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenler, heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, İl dışı tayinler saat kaçta açıklanacak? MEB Öğretmen il dışı atama sonuçları personel.meb.gov.tr sayfasında nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili detaylar...

İL DIŞI TAYİNLER SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il dışı yer değiştirme başvuruları 14 - 20 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yayınlanan takvimde yer alan bilgiye göre, atama sonuçları 24-25 Haziran 2019 tarihlerinde açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.