Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 25.06.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 12:47

açıklandı mı?

ve ları! LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanlara ve yüzdelik dilimlere çevrildi. Öğrenciler tercih işlemini gerçekleştirirken yüzdelik dilimleri ile birlikte bir kıyaslama yapacaklar. Fen liseleri ise okullar arasında öne çıkmaktadır. Peki fen liselerinin yüzdelik dilim açıklandı mı?

Fen liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları! LGS neticelerinin açıklanmasıyla birlikte fen liseleri gündemde araştırılmaya başlandı. Okullar arasında maksimum rağbet görenler arasında fen liseleri de bulunuyor. Peki fen liseleri yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Dört gözle beklenen detaylar haberimizde... 2019 LGS 1 Haziran'da gerçekleştirildi. LGS sınav sonuçları 24 Haziran'da açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriFen liseleri yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri