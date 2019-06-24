Fen liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları! LGS neticelerinin açıklanmasıyla birlikte fen liseleri gündemde araştırılmaya başlandı. Okullar arasında maksimum rağbet görenler arasında fen liseleri de bulunuyor. Peki fen liseleri yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Dört gözle beklenen detaylar haberimizde... 2019 LGS 1 Haziran'da gerçekleştirildi. LGS sınav sonuçları 24 Haziran'da açıklandı.