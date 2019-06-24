Denizli lise taban-tavan puanları 2019! Denizli lise taban ve tavan puanları belli oldu mu?

Öğrenciler LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS okul taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek istiyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler bu bağlamda LGS taban puanları ile ilgili tercih dönemi başlamadan önce araştırma yapıyor. Peki, Denizli lise taban ve tavan puanları belli oldu mu?
DENİZLİ LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kılavuz içerisinde lise puanları da bulunacak. Kılavuz yayımlandığında haberimizin içinde Denizli lise tavan ve taban puanları yer alacak.
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