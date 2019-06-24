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  • 24.06.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 11:55

ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS sonuç tarihi...

Bursluluk sınavı 2 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Önce PYBS ardından İOKBS adıyla yapılmaya başlanan bursluluk sınavına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarını merak etmeye başladı. Öte yandan, bursların hangi tarihte verileceği konusunda bilgi paylaşıldı. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 bursluluk sınavını 2 Haziran'da gerçekleştirdi. Burs imkanından faydalanmak için sınava katılan öğrencile ve velileri, sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sonuçların ne zaman açıklanacağı bildirildi. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 PYBS İOKBS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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