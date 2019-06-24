Bursa lise taban-tavan puanları 2019! Bursa lise taban ve taban puanları belli oldu mu?

Yüz binlerce öğrenci LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS okul taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek istiyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler bu bağlamda LGS taban puanları ile ilgili tercih dönemi başlamadan önce araştırma yapıyor. Peki, Bursa lise taban ve taban puanları belli oldu mu?

BURSA LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kılavuz içerisinde lise puanları da bulunacak. Kılavuz yayımlandığında haberimizin içinde Bursa lise tavan ve taban puanları yer alacak.