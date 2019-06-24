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  • 25.06.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 09:07

Anadolu liseleri, tam okul listesi! YEP lise okul ları .meb.gov.tr'de

2019 YEP lise okul ları Bursa lise taban puanları (Anadolu Liseleri, ) 2019 sınav sonuçları açıklandı mı? Bursa lise taban ve tavan puanlar belli oldu. LGS sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak. LGS sınav sonuçlarını dün sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak.

Bursa lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2019 e-okul.meb.gov.tr! Bursa tam okul listesi. Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta Bursa olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019 Bursa YEP lise okul taban puanları Bursa lise taban puanları (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri) LGS Yerleştirme Puanları-YEP 2019 MEB'in internet sayfası meb.gov.tr'den öğrenilecek. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

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