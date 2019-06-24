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  • 24.06.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 11:43

lise taban puanları belli oldu! 2018 -2019 nasıl?

lise taban ve tavan puanları belli oldu 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Öğrenciler, lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kendi puanlarını karşılaştırıp tercih yapacaklar. Gözler Balıkesir lise taban puanlarına çevrildi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Balıkesir lise taban puanları belli oldu mu?

Balıkesir lise taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının ardından öğrenciler heyecanla sonuçları beklemeye başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı bugün sınav sonuçlarını erişime açtı. Balıkesir 'de ikamet eden öğrenciler ve velileri, liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Peki, Balıkesir lise taban ve tavan puanları nasıl* Balıkesir liselerin yüzdelik dilimleri nedir?

BALIKESİR LİSELERİN TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler Balıkesir liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. E Okul'un resmi internet adresi üzerinden Balıkesir taban puanları, yüzdelik dilimlei görülebiliyor.

BALIKESİR TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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