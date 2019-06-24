2019 özel okul ücretleri özel okul fiyatları kaç para oldu? MEB özel lise kolej taban tavan puanları açıklandı mı? Özel okulların ücretleri bulunduğu yere göre ortalama yıllık 20 bin TL'den başlıyor, 128 bin TL'ye kadar çıkıyor. Servis, yemek, kitap, kıyafet gibi masrafları da hesaba katınca ev ve araba fiyatını gözden çıkarmanız gerekiyor. Yabancı kolejlerde ücretler 100 bin TL'yi aşıyor. Bu yılki ücretler açıklanmadı ancak Robert Kolej'in, geçen yıl yatılı bölümü 128 bin TL'ydi. Elbette çocuğa yapılacak en büyük yatırım eğitim. Ancak bir araba hatta küçük bir ev fiyatını yakalayan ücretler, aileleri zorluyor.