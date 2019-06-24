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  • 25.06.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 12:02

2019 Meslek, Fen Liseleri, taban puanları

2019 Meslek Fen Liseleri YEP ..gov.tr'de açıklandı mı? 2019 Meslek Fen Liseleri Anadolu İmam Hatip yüzdelik dilimler lise taban puanları. 24 Haziran 2019 yani bugün LGS sınav sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler heyecanla sonuçlarını sorguluyor.

2019 Meslek Fen Liseleri Anadolu İmam Hatip LGS YEP yüzdelik dilimler lise taban puanları. Sınava giren öğrenciler heyecanla LGS sınav sonuçlarını sorguluyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sınavın açıklanmasıyla birlikte taban puanları ve yüzdelik dilimler öğrencilerin gündemine girdi. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir.​

LGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

Sözel bölüm:

Türkçe: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Yabancı Dil: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Sayısal bölüm:

Matematik: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

Fen Bilimleri: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

En Başarılı Anadolu Liseleri 2018 - 2019 Dönemi

LGS 2018 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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