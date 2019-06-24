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  • 24.06.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 11:42

2019 Meslek Fen Liseleri YEP ..gov.tr'de açıklandı mı?

2019 Meslek Fen Liseleri YEP . Sınava giren öğrenciler heyecanla LGS sınav sonuçlarını sorguluyorlar. tarafından uygulanan sınavın açıklanmasıyla birlikte taban puanları ve yüzdelik dilimler öğrencilerin gündemine girdi. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur.

2019 Meslek Fen Liseleri Anadolu İmam Hatip LGS YEP yüzdelik dilimler lise taban puanları e-okul.meb.gov.tr'de açıklandı mı? 2019 Meslek Fen Liseleri Anadolu İmam Hatip LGS YEP yüzdelik dilimler lise taban puanları. 24 Haziran 2019 yani bugün LGS sınav sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler heyecanla sonuçlarını sorguluyor. LGS sonuçlarının ardından ise tercih dönemi yaşanacak. Taban puanları ve yüzdelik dilim öğrenciler tarafından aranan konuların başında yer alıyor. Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

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HaberlerEğitim Haberleri2019 Meslek Fen Liseleri Anadolu İmam Hatip LGS YEP yüzdelik dilimler lise taban puanları e-okul.meb.gov.tr'de açıklandı mı?
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