2019 Mersin YEP lise okul taban puanları Mersin lise taban puanları (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri) 2019 LGS sınav sonuçları açıklandı mı? Mersin lise taban ve tavan puanlar belli oldu mu? LGS sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak. LGS sınav sonuçlarını dün sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler Mersin'de liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti.