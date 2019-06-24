LGS sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Sınavda başarılı olmak için ter döken öğrenciler şimdi merakla tercih dönemini beklemeye başladı. Peki, LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte LGS tercih dönemine dair merak edilenler...

2019 LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. LGS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Tercih kılavuzunun da ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

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