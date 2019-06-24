Milyonlarca öğrenci LGS sınavlarının yapılmasının ardından LGS okul taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini oldukça merak ediyor. Bu bağlamda LGS taban puanları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. LGS tercihlerinin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde lise puanları da yer alacak. Sonuçlar 24 Haziran Pazartesi günü erişime açılacak. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır.