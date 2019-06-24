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  • 24.06.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 12:10

2019 taban tavan puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ve açıklaması!

sınav sonuçları açıklandı. LGS imtihan sonuçlarının açıklanmasının peşinden öğrenciler LGS ile ilgili sorgulamalar yapıyor. LGS taban puanları ve 2019 yılında da merak ediliyor. LGS taban puanları ile ilgili açıklaması araştırılıyor. Peki 2019 Lise taban puanları ne süre açıklanır? LGS 2019 yılında 1 Haziran tarihinde iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını ve tercih yapmayı bekliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sınavın açıklanmasıyla birlikte taban puanları ve yüzdelik dilimler öğrencilerin gündemine girdi. İşte taban puan detayları...

Milyonlarca öğrenci LGS sınavlarının yapılmasının ardından LGS okul taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini oldukça merak ediyor. Bu bağlamda LGS taban puanları ile ilgili MEB açıklaması araştırılıyor. LGS tercihlerinin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde lise puanları da yer alacak. Sonuçlar 24 Haziran Pazartesi günü erişime açılacak. Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır.

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HaberlerEğitim Haberleri2019 LGS taban tavan puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB açıklaması!
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