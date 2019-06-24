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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 11:38

YEP lise okul ları

tam okul listesi. İzmir lise ları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta İzmir olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor.

2019 İzmir YEP lise okul taban puanları İzmir lise taban puanları (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri) 2019 LGS sınav sonuçları açıklandı mı? Ankara lise taban ve tavan puanlar belli oldu. LGS sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor. 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacak.

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