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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 11:12

2019 lise okul ları

2019 lise okul ları Ankara lise taban puanları (Anadolu Liseleri, Fen Liseleri) 2019 sınav sonuçları açıklandı mı? Ankara lise taban ve tavan puanlar belli oldu. LGS sonuçlarının ardından hayalindeki liseye girmek isteyen binlerce öğrenci tercih yapıyor.

Ankara lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2019 e-okul.meb.gov.tr! Ankara tam okul listesi. Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta Ankara olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor.

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