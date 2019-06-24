Ankara lise taban tavan puanları sıralaması yüzdelik dilimleri 2019 e-okul.meb.gov.tr! Ankara tam okul listesi. Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri haberimizde. LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta Ankara olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor.