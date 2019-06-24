Lise kayıtları 2019-2020 MEB son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından araştırılıyor. LGS lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Lise Giriş Sınavının ardından adaylar heyecanla süreci takip ediyorlar. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. 2019-2020 Eğitim dönemi, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.