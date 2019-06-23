15-16 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üç oturumu yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. YKS'nin sona ermesinin ardından gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercih dönemiyle ilgili detayları paylaştı. Peki, YKS üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS'ye dair merak edilenler...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercihlerinin 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacağını belirtti.