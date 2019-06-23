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  • 23.06.2019 21:54
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 21:54

YKS ? sonuçları ne zaman açıklanacak?

15-16 Haziran'da uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından YKS sınav sonuçları sınava giren yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla bekleniyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada, YKS tercih tarihlerini öğrencilerle paylaştı. Şimdi öğrenciler merakla YKS yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

15-16 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üç oturumu yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. YKS'nin sona ermesinin ardından gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercih dönemiyle ilgili detayları paylaştı. Peki, YKS üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS'ye dair merak edilenler...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercihlerinin 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacağını belirtti.

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