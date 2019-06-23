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  • 23.06.2019 19:51
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 19:51

ne zaman açıklanacak? 2019 ?

LGS'nin ardından öğrenciler büyük bir heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Öğrenciler internette LGS hakkında çeşitli sorgulamalar yapıyor. LGS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ne zaman açıklanacak? 2019 ? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS'ye katılan binlerce öğrenci şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe gözlerini çevirdi. "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu bu nedenle çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LGS'ye dair merak edilen detaylar....

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna ve puanlarına göre tercihlerini yapacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tarihe göre sonuçlar 24 Haziran'da açıklanacak.

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