AÖF bahar dönemi sınavlarının sona ermesinin ardından öğrenciler şimdi gözlerini yaz okulu kayıt tarihlerine çevirdi. Şimdilerde birçok öğrenci AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek.