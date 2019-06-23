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  • 23.06.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 21:37

ne zaman, hangi tarihte? ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar döneminin ardından şimdi öğrenciler AÖF yaz okulu kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Binlerce öğrenci ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte AÖF yaz okuluna dair merak edilenler...

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak?

AÖF bahar dönemi sınavlarının sona ermesinin ardından öğrenciler şimdi gözlerini yaz okulu kayıt tarihlerine çevirdi. Şimdilerde birçok öğrenci AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek.

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