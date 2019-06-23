AÖF bahar dönemi sınavlarının sona ermesinin ardından öğrenciler şimdi gözlerini yaz okulu kayıt tarihlerine çevirdi. Şimdilerde birçok öğrenci AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. Peki, AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek.
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