LGS'nin ne zaman açıklanacağı sınavda büyük emek veren öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, LGS sonuçları nereden açıklanacak? İşte LGS hakkındaki detaylar...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tarihe göre sonuçlar 24 Haziran'da açıklandı.

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LGS SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.