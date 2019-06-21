YKS'nin üç oturumu yüz binlerce öğrencinin katılımıyla 15-16 Haziran'da gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci üniversite hayaliyle bu tarihlerde sınavda ter döktü. Sınavların bitmesinin ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Tercih yapmayı bekleyen öğrenciler, tercih takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2019 YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı. Öte yandan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı konusunda bilgi verdi. Peki, YKS tercihlerini ne zaman yapılacak?

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na tercih süresi içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.