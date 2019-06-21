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  • 21.06.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 09:33

tercih kılavuzu 2019! YKS tercih başvuru tarihleri nedir?

Milyonlarca öğrenci tercih kılavuzunun tarafınca açıklanmasını merakla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'da uygulanan, 2,5 milyondan fazla üniversite öğrencisinin katıldığı 2019 Yükseköğretim Kurumları imtihanı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ilişkin açıklamalar yaptı. ÖSYM Başkanı Aygün "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." şeklinde konuştu. ÖSYM'nin yayınladığı takvime gore, 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc. web adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

YKS'nin üç oturumu yüz binlerce öğrencinin katılımıyla 15-16 Haziran'da gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci üniversite hayaliyle bu tarihlerde sınavda ter döktü. Sınavların bitmesinin ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Tercih yapmayı bekleyen öğrenciler, tercih takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2019 YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı. Öte yandan, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tercihlerin hangi tarihlerde yapılacağı konusunda bilgi verdi. Peki, YKS tercihlerini ne zaman yapılacak?

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na tercih süresi içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

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