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  • 20.06.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 18:08

üniversite programları için kontenjanları belirledi

tercih kılavuzu tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik açıklandı! Atlas giriş sayfası. YÖK "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi" açıklaması yaptı. YÖK Atlas, geride kalan YKS sınavının ardından öğrencilerin doğru tercihi yapmaları için hizmet veren çok önemli site. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi () 15 Haziran'da sona erdi.

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamasında "Bu yıl üniversitelerin ön lisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için 835 bin 66 kontenjan belirlendi" denildi. Öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık yüzde 10 azaltıldı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi. Kontenjanlar, tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524, hemşirelikte ise 15 bin 33 oldu. İşte YÖK Atlas giriş sayfası ve tüm detaylar. Türkçe, temel matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerinden oluşan TYT'nin sona ermesinin ardından gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre TYT sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.

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