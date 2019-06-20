Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları pazar günü ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Şimdi öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı da büyük merak konusu oldu. Peki, YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? 2019 YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS tercih sonuçları ve kılavuzu hakkında açıklama yaptı. Aygün, "YKS yerleştirme sonuçları ağustos ayında açıklanacak, tercih kılavuzu ise bu hafta açıklanacak." dedi.