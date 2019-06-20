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  • 20.06.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 19:13

açıklandı mı? tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Tercihler ne zaman?

Geçtiğimiz hafta yüz binlerce öğrenci YKS'nin üç oturumuna katıldı. Sınavların sona ermesinin ardından şimdi gözler sonuçların açıklanacağı tarihe ve tercih dönemine çevrildi. Şimdi binlerce öğrenci " açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları pazar günü ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Şimdi öğrenciler gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı da büyük merak konusu oldu. Peki, YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? 2019 YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün YKS tercih sonuçları ve kılavuzu hakkında açıklama yaptı. Aygün, "YKS yerleştirme sonuçları ağustos ayında açıklanacak, tercih kılavuzu ise bu hafta açıklanacak." dedi.

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