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  • 21.06.2019 11:16
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 11:16

İlk kaç? 2019-2020 okula başlama yaşı kaç oldu? E-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?.

2019-2020 kaç oldu? son dakika çocuklar ilkokula kaç yaşında gidecek? Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek. Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

İlkokula başlama yaşı kaç oldu?

Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenleniyor. Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak. İlkokula başlama yaşının yönetmeliğin önceki halinde veli isteğine bağlı olarak 60 aydan başlaması, aynı sınıftaki öğrenciler arasında 23 aya varan (60-83 aylık) yaş farkına neden olabiliyordu. Peki okula başlama yaşı kaç olacak? İşte okula başlama yaşı teklifinde bulunan maddeler…

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