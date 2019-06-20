Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2,5 milyonun üzerinde aday katıldı. YKS'nin ardından TYT-AYT net hesaplamaları ve YKS puan hesaplamaları internette gündem oldu. Adayların en çok merak ettiği konuların başında bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve net ortalamaları geliyor. Özellikle de Hukuk Fakültesi taban puanları internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018'deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018'de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler internette merak ediliyor.