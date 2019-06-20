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  • 20.06.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 20.06.2019 12:00

Hukuk 2019 ları ve başarı sıralamaları! taban tavan puanları açıklandı mı?

üniversite sınavları geçtiğimiz hafta yapıldı. 2 buçuk milyon öğrencinin katıldığı YKS'de şimdi ise sınav sonuçları ve gözde fakültelerin taban ve tavan puanları merak ediliyor. En gözde bölümlerden biri olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2019 yılı Hukuk Fakültesi ları henüz açıklanmadı. Tercih döneminin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde taban puanlarının da yer alması bekleniyor. Adaylar internette YKS puanı hesaplama, üniversite taban puanları, başarı sıralamaları, TYT- AYT net hesaplama gibi konuları merak ediyor. Son 4 yılın lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler gibi detaylar adayların tercih sürecine yön verecek. İşte ve başarı sıralamaları.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2,5 milyonun üzerinde aday katıldı. YKS'nin ardından TYT-AYT net hesaplamaları ve YKS puan hesaplamaları internette gündem oldu. Adayların en çok merak ettiği konuların başında bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve net ortalamaları geliyor. Özellikle de Hukuk Fakültesi taban puanları internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Adaylar tercihlerini yaparken, kendi başarı sıralamalarının yanında istedikleri bölümün 2018'deki başarı sırasını da dikkate alacak. Bu yüzden adaylar 2018'de yerleşen adayları netlerini, başarı sıralamalarını ve üniversite taban puanlarını merak ediyor. Tercih döneminde adaylara yol gösteren tüm bu bilgiler internette merak ediliyor.

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