Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından ortaöğretim öğrencilerinin yükseköğretim programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran'da yapıldı. Öğrenciler istediği üniversiteye gidebilmek için sınavda ter döktü. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavları üç oturumda tamamlandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar sonuçlarını heyecanla bekliyor. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 üniversite sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecekler.