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  • 19.06.2019 14:04
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 14:07

Üniversite 2019 ları belli oldu mu? ve ve

’ye giren adayların imtihandan sonra lar için meraklı bekleyişi başladı. Üniversite tercihi yapacak adaylar YKS neticelerindan önce seçecekleri bölümün ını merak ediyorlar. 2018 yılı YKS verilerine nazaran taban ve tavan puanları haberimizin devamında bulabilirsiniz. Öğrenciler puan hesaplamalarına bakılırsa ve 4 senelik üniversiteye geçiş için üniversitelerin hazırladığı taban ve tavan puanlarını araştırıyor. 2019 taban ve tavan puanlarını henüz yayınlamadı fakat 2018 YKS taban puanlarını inceleyebilirsiniz. Bu arada YKS imtihan sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının arkasından tercih işlemleri yapılmaya başlamış olacak.

Üniversite 2019 taban puanları belli oldu mu?

YKS maratonu sona erdi. Henüz sınav sonuçları açıklanmadı ama puanlarını hesaplayan öğrenciler taban ve tavan puan araştırmalarına başladı. YKS, TYT, AYT ve YDT'ye göre taban puanları haberimizde bulabilirsiniz. İşte bölüm bölüm, üniversite üniversite YKS taban ve tavan puanları... Üniversite kayıtları, bizzat üniversitenin ilgili departmanı ile yüz yüze ve internet üzerinden e-Devlet'ten yapılabiliyor. Öğrencilerin kazandığıb üniversite eğer internetten e-Kayıt yapmayı destekliyorsa e-Devlet üzerinden kayıt alınabilecek. e-Kayıt desteklemeyen üniversitelere kayıt yaptırmak isteyen adayların da direk üniversiteye giderek üniversitenin ilgili departmanıyla kayıt yaptırması gerekiyor.

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