YKS maratonu sona erdi. Henüz sınav sonuçları açıklanmadı ama puanlarını hesaplayan öğrenciler taban ve tavan puan araştırmalarına başladı. YKS, TYT, AYT ve YDT'ye göre taban puanları haberimizde bulabilirsiniz. İşte bölüm bölüm, üniversite üniversite YKS taban ve tavan puanları... Üniversite kayıtları, bizzat üniversitenin ilgili departmanı ile yüz yüze ve internet üzerinden e-Devlet'ten yapılabiliyor. Öğrencilerin kazandığıb üniversite eğer internetten e-Kayıt yapmayı destekliyorsa e-Devlet üzerinden kayıt alınabilecek. e-Kayıt desteklemeyen üniversitelere kayıt yaptırmak isteyen adayların da direk üniversiteye giderek üniversitenin ilgili departmanıyla kayıt yaptırması gerekiyor.