YKS (yükseköğretim kurumları sınavı) yerleştirmeleri sonrasında ortaya çıkan puanlar bir sonraki yılın yerleştirme kılavuzunda o yılın taban puanları olarak fikir versin diye kullanılır. Yani örneğin 2018 yerleştirmeleri sonrasında ortaya çıkan tıp fakültesi puanları ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2019 YKS yerleştirme kılavuzunda adaylara fikir vermesi amacıyla kullanılacaktır. İşte bu şekilde ortaya çıkan tıp fakültesi 2019 başarı sıralaması ve taban puanları listesine yazımızın alt kısmından ulaşabilirsiniz. Öğrenciler puan hesaplamalarına göre 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteye geçiş için üniversitelerin hazırladığı taban ve tavan puanlarını araştırıyor. YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. 2019 Tıp Fakültesi taban puanlarına ilişkin bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.