Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 19.06.2019 13:44
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 13:47

ve ! Tıp Fakültesi ları açıklandı mı?

sınavının sona ermesinden sonra öğrenciler girmek istedikleri bölümlerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. 2019 Tıp Fakültesi ları, 2019 Tıp Fakültesi ve 2019 Tıp Fakültesi kontenjanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu puanlar 2018 üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup, 2019 ve AYT yani YKS'ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. 2019 yılı henüz açıklanmadı. Tercih döneminin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde taban puanlarının da yer alması bekleniyor.

YKS (yükseköğretim kurumları sınavı) yerleştirmeleri sonrasında ortaya çıkan puanlar bir sonraki yılın yerleştirme kılavuzunda o yılın taban puanları olarak fikir versin diye kullanılır. Yani örneğin 2018 yerleştirmeleri sonrasında ortaya çıkan tıp fakültesi puanları ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2019 YKS yerleştirme kılavuzunda adaylara fikir vermesi amacıyla kullanılacaktır. İşte bu şekilde ortaya çıkan tıp fakültesi 2019 başarı sıralaması ve taban puanları listesine yazımızın alt kısmından ulaşabilirsiniz. Öğrenciler puan hesaplamalarına göre 2 yıllık ve 4 yıllık üniversiteye geçiş için üniversitelerin hazırladığı taban ve tavan puanlarını araştırıyor. YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. 2019 Tıp Fakültesi taban puanlarına ilişkin bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriTıp 2019 taban tavan puanları ve başarı sıralamaları! Tıp Fakültesi taban puanları açıklandı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri