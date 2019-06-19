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  • 19.06.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 10:34

açıklandı! 2019 ÖSYM 1. dönem İSG sınav sonuçları sorgulama sayfası

için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen 1. dönem İSG sınavı sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Sınava katılan adaylar sonuçlarını merak ediyor. Peki, İSG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2019 ÖSYM 1. dönem İSG sınav sonuçları soruglama sayfası...

İSG sınav sonuçları açıklandı

açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (İSG) 2019 yılı 1. dönemi sınavı 18 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Bu tarihte sınava katılan adayların sonuç için heyecanlı bekleyişi tamamlandı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek. Peki, sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

1. DÖNEM İSG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2019-İSG 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler."

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SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

* Sınava, atandığı salonda girmesi,

* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini Sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kağıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

* Cevap kağıdına T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* Soru kitapçığı ile cevap kağıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

* Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kağıdında işaretlemeye devam etmemesi,

* Sınav sonunda soru kitapçığını(sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kağıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

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