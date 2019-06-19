DGS sınav giriş belgesi, son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. DGS sınavına katılacak olan binlerce öğrenci sınava hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınava girecekleri yerleri merak etmeye başladı. Sınava sayılı günler kala, ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor. Peki, DGS sınav giriş belgesi ile sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2019 DGS ne zaman? DGS çıkmış sorular nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili detaylar...

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

DGS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından erişime açılacak olan DGS sınav giriş belgesinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

DGS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.