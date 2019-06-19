Çocuğum hangi okula başlayacak? Okula başlama yaşına gelen öğrencilerin ebeveynleri bu soruya yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokula başlama yaşı ile ilgili değişiklik yapılmasının ardından okula başlama yaşı da merak ediliyor. TBMM'ye sunulan teklifle gelişimi hızlı çocukların okula erken başlaması, gelişimi yavaş olanların ise okula geç başlamasının önü açılacak. Peki, ilkokula başlama yaşı kaç? e Okul kayıt sorgulama nasıl yapılır? İşte çocuğum hangi okula başlayacak ve merak edilen diğer soruların yanıtı...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA BAŞLAYACAK?

İlk defa öğrenm hayatına başlayacak olan öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula başlayacak" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıtlar konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLACAK?

TBMM'ye sunulan, bazı kanunlarda ve 652 Sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenleniyor.

Ayrıca öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken veya geç başlama hakkı verilmesine ilişkin hususların çerçevesi, yönetmelikle çizilecek. Yeni düzenlemeyle gelişimi hızlı çocukların okula erken başlaması, gelişimi yavaş olanların ise okula geç başlamasının önü açılacak.

Yeni kanun teklifiyle ilkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

AYNI SINIFTA 23 AYA VARAN FARK OLUŞUYORDU

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), teklifin yasalaşmasının ardından MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği de kanun doğrultusunda değiştirilecek.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ilkokula başlama yaşının yönetmeliğin önceki halinde veli isteğine bağlı olarak 60 aydan başlaması, aynı sınıftaki öğrenciler arasında 23 aya varan (60-83 aylık) yaş farkına neden olabiliyordu.

TBMM'ye sunulan teklifle bu yaş farkının azaltılarak çocukların okula uyumu ve akademik gelişiminin olumlu etkilenmesi amaçlanıyor.

Süreç içerisinde karşılaşılan ilkokula kayıt erteleme taleplerinin de azaltılması hedefleniyor.

KAYIT ERTELEME KOLAYLAŞTIRILIYOR

Erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğunun kalkmasıyla kayıt erteleme işlemleri kolaylaştırılacak.

Yeni teklifin kanunlaşmasıyla kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar, ilkokula başlayacak. Eylül ayı sonu itibarıyla 66, 67 ve 68 aylık çocuklar velilerinin yazılı talebiyle ilkokula başlayabilecekler. Kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanlar, velilerinin yazılı talebiyle ilkokula kaydını bir yıl erteleyebilecek ve okul öncesi eğitime yönlendirilecekler.

Bu düzenlemeyle ilkokula başlama yaşında eylül sonu itibarıyla 69 olarak belirlenen dönem, aralık ayı sonu itibarıyla 72 aya karşılık gelecek. İlkokula başlama yaşı yaş bütünlüğü korunarak 6 yaşa göre düzenlenmiş olacak ve 6-7 yaş çağ nüfusu arasındaki yaş ayrımının net olarak yapılabilmesi de sağlanacak.

Yasanın çıkmasıyla 60 aylık çocuklar, okul öncesi eğitime yönlendirilecek.

İlkokula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı okula başlama yaşı ile ilgili henüz resmi bilgi yayımlamadı. Ancak, 2019-2020 yılına ait okula başlama yaşlarının şu şekilde olması bekleniyor.

30 Eylül itibariyle;

2015 doğumlulardan 48 ila 53 aylık arasında olanlara ana sınıfına

2015 doğumlulardan 54 ila 56 aylık arasında olanlar zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 57 ila 59 aylık arasındakiler zorunlu ana sınıfı

2014 doğumlulardan 60 ila 65 aylık arasındakiler 1. sınıfa isteğe bağlı, ana sınıfına zorunlu

2014 doğumlulardan 66 ila 68 aylık arasındakiler dilekçe vererek 1. sınıf kaydı erteleyebilme, ana sınıfına zorunlu (69 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),

2013 doğumlulardan 69 ila 71 aylık arasındakiler 1. sınıf kaydı zorunlu ancak raporla bir yıl ertelenebilir (72 ay olarak düzenlenmesi bekleniyor.),

2013 doğumlulardan 72 ay ve üstü ise zorunlu eğitim çağına tabi olarak kayıtlarını gerçekleştirecek.