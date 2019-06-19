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  • 19.06.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 11:07

2019 ? KPSS A Grubu Öğretmenlik ve Alan Bilgisi sınav tarihi ne zaman?

KPSS için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından bu yıl A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında uygulanacak olan KPSS'ye başvuru yapan adaylar sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2019 ? İşte KPSS A Grubu Öğretmenlik ve Alan Bilgisi sınav tarihi...

2019 KPSS ne zaman?

2019 KPSS ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel alımında kullanılacak puanları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu yıl A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında gerçekleştirilecek. Adaylar sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2019 KPSS ne zaman? İşte KPSS A Grubu Öğretmenlik ve Alan Bilgisi sınav tarihi...

2019 KPSS SINAV TARİHİ

2019 yılında KPSS snav tarihleri şu şekilde olacak:

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