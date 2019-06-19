2019 KPSS ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel alımında kullanılacak puanları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu yıl A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) alanlarında gerçekleştirilecek. Adaylar sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2019 KPSS ne zaman? İşte KPSS A Grubu Öğretmenlik ve Alan Bilgisi sınav tarihi...

2019 KPSS SINAV TARİHİ

2019 yılında KPSS snav tarihleri şu şekilde olacak: