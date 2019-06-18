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  • 19.06.2019 02:22
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 02:26

İOKBS ? Burslar ne zaman yatırılacak?

Öğrenciler şimdi büyük bir merakla bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, ne zaman açıklanacak? Burslar ne zaman yatırılacak? İşte bursluluk sınavına dair detaylar...

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS'ye giren öğrenciler şimdi gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl 2 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler "İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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