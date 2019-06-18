İOKBS'ye giren öğrenciler şimdi gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl 2 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler "İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.