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  • 19.06.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 09:07

3 (üç) ders sınavı ve ne zaman başlıyor? 2019 kaydı nasıl yapılır, ücreti kaç para?

Açıköğretim Fakültesi () yaz okulu ile ilgili müjdeli haber geldi ve yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Peki hangi tarihte başlıyor? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de kimlerin kayıt yaptırabileceğine dair merak edilen bilgiler... Kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okuluna kayıt olabilirler. Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. AÖF yaz okulu kayıt ücretlerini haberimiz içinden bulabilirsiniz. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere, bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra 3 ders sınav hakkı veriliyor. Mezun olmaya bir adım daha yaklaşan öğrenciler ise şimdi sınavın ne zaman ve saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir. AÖF yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

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