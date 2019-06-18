Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere, bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra 3 ders sınav hakkı veriliyor. Mezun olmaya bir adım daha yaklaşan öğrenciler ise şimdi sınavın ne zaman ve saat kaçta yapılacağını araştırıyor. Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir. AÖF yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.