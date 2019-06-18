Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu ile ilgili müjdeli haber geldi ve yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu. Peki AÖF yaz okulu hangi tarihte başlıyor? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de kimlerin kayıt yaptırabileceğine dair merak edilen bilgiler... Kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okuluna kayıt olabilirler. Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. AÖF yaz okulu kayıt ücretlerini haberimiz içinden bulabilirsiniz. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorundadırlar.