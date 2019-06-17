YSK 2019 üniversite taban tavan puanları 2019 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları. Üniversite 4 yıllık bölümler ile puanları, 2 yıllık üniversite bölümleri ile puanları araştırılmaya başlandı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran'da yapıldı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran'da sona erdi. Türkçe, temel matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerinden oluşan TYT'nin sona ermesinin ardından gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre TYT sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.

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YSK 2019 üniversite taban tavan puanları

· Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Adli Bilimler 2019 Taban Puanları

· Adli Bilişim Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Aile ve Tüketici Bilimleri 2019 Taban Puanları

· Aktüerya 2019 Taban Puanları

· Aktüerya Bilimleri 2019 Taban Puanları

· Aktüerya ve Risk Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Alman Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Almanca Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Animasyon 2019 Taban Puanları

· Animasyon ve Oyun Tasarımı 2019 Taban Puanları

· Antrenörlük Eğitimi 2019 Taban Puanları

· Antropoloji 2019 Taban Puanları

· Arap Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Arapça Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Arkeoloji 2019 Taban Puanları

· Arkeoloji ve Sanat Tarihi 2019 Taban Puanları

· Arnavut Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Astronomi ve Astrofizik 2019 Taban Puanları

· Astronomi ve Uzay Bilimleri 2019 Taban Puanları

· Avrupa Birliği İlişkileri 2019 Taban Puanları

· Azerbaycan Dili Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Azerbaycan Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Bahçe Bitkileri 2019 Taban Puanları

· Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması 2019 Taban Puanları

· Bahçe ve Tarla Bitkileri 2019 Taban Puanları

· Balıkçılık Teknolojisi 2019 Taban Puanları

· Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Bankacılık 2019 Taban Puanları

· Bankacılık ve Finans 2019 Taban Puanları

· Bankacılık ve Sigortacılık 2019 Taban Puanları

· Basım Teknolojileri 2019 Taban Puanları

· Basın ve Yayın 2019 Taban Puanları

· Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 2019 Taban Puanları

· Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Beslenme ve Diyetetik 2019 Taban Puanları

· Bilgi ve Belge Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Bilgisayar Bilimleri 2019 Taban Puanları

· Bilgisayar Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 2019 Taban Puanları

· Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Bilgisayar-Enformatik 2019 Taban Puanları

· Bilim Tarihi 2019 Taban Puanları

· Bilişim Sistemleri Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 2019 Taban Puanları

· Bitki Koruma 2019 Taban Puanları

· Bitkisel Üretim ve Teknolojileri 2019 Taban Puanları

· Biyoenformatik ve Genetik 2019 Taban Puanları

· Biyokimya 2019 Taban Puanları

· Biyoloji 2019 Taban Puanları

· Biyoloji Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Biyomedikal Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Biyomühendislik 2019 Taban Puanları

· Biyosistem Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Biyoteknoloji 2019 Taban Puanları

· Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji 2019 Taban Puanları

· Boşnak Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Bulgar Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Cevher Hazırlama Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Coğrafya 2019 Taban Puanları

· Coğrafya Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 2019 Taban Puanları

· Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2019 Taban Puanları

· Çerkez Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Çeviribilim 2019 Taban Puanları

· Çevre Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Çin Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Çizgi Film ve Animasyon 2019 Taban Puanları

· Çocuk Gelişimi 2019 Taban Puanları

· Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Deri Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Dijital Oyun Tasarımı 2019 Taban Puanları

· Dil ve Konuşma Terapisi 2019 Taban Puanları

· Dilbilim 2019 Taban Puanları

· Dini İlimler 2019 Taban Puanları

· Diş Hekimliği 2019 Taban Puanları

· Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı) 2019 Taban Puanları

· Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı) 2019 Taban Puanları

· Ebelik 2019 Taban Puanları

· Eczacılık 2019 Taban Puanları

· Ekonometri 2019 Taban Puanları

· Ekonomi 2019 Taban Puanları

· Ekonomi ve Finans 2019 Taban Puanları

· El Sanatları 2019 Taban Puanları

· El Sanatları Tasarımı ve Üretimi 2019 Taban Puanları

· Elektrik Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Elektronik Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi 2019 Taban Puanlar

· Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Endüstri Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Endüstri Mühendisliği Programları 2019 Taban Puanları

· Endüstri Ürünleri Tasarımı 2019 Taban Puanları

· Endüstri ve Sistem Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Endüstriyel Tasarım 2019 Taban Puanları

· Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Enerji Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Enerji Sistemleri Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Enerji Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Ergoterapi 2019 Taban Puanları

· Ermeni Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Ermeni Dili ve Kültürü 2019 Taban Puanları

· Eski Yunan Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Eşit Ağırlıklı Programlar 2019 Taban Puanları

· Fars Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Felsefe 2019 Taban Puanları

· Felsefe Grubu Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Fen Bilgisi Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Film Tasarım ve Yazarlık 2019 Taban Puanları

· Film Tasarım ve Yönetmenliği 2019 Taban Puanları

· Film Tasarımı 2019 Taban Puanları

· Finans ve Bankacılık 2019 Taban Puanları

· Fizik 2019 Taban Puanları

· Fizik Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Fizik Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2019 Taban Puanları

· Fotoğraf 2019 Taban Puanları

· Fotoğraf ve Video 2019 Taban Puanları

· Fransız Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Fransızca Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Gastronomi 2019 Taban Puanları

· Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2019 Taban Puanları

· Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Gayrimenkul ve Varlık Değerleme 2019 Taban Puanları

· Gazetecilik 2019 Taban Puanları

· Geleneksel Türk Sanatları (MTOK) 2019 Taban Puanları

· Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Gemi ve Yat Tasarımı 2019 Taban Puanları

· Genetik ve Biyomühendislik 2019 Taban Puanları

· Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları 2019 Taban Puanları

· Geomatik Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Gerontoloji 2019 Taban Puanları

· Gıda Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Gıda Teknolojisi (YO) 2019 Taban Puanları

· Girişimcilik 2019 Taban Puanları

· Görsel İletişim 2019 Taban Puanları

· Görsel İletişim Tasarımı 2019 Taban Puanları

· Görsel Sanatlar 2019 Taban Puanları

· Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı 2019 Taban Puanları

· Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı 2019 Taban Puanları

· Grafik Tasarım 2019 Taban Puanları

· Gümrük İşletme (YO) 2019 Taban Puanları

· Gürcü Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Güverte (YO) 2019 Taban Puanları

· Halkbilim 2019 Taban Puanları

· Halkla İlişkiler 2019 Taban Puanları

· Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2019 Taban Puanları

· Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2019 Taban Puanları

· Harita Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Havacılık Elektrik ve Elektroniği 2019 Taban Puanları

· Havacılık ve Uzay Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Havacılık Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Hayvansal Üretim 2019 Taban Puanları

· Hayvansal Üretim ve Teknolojileri 2019 Taban Puanları

· Hemşirelik 2019 Taban Puanları

· Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 2019 Taban Puanları

· Hidrojeoloji Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Hindoloji 2019 Taban Puanları

· Hititoloji 2019 Taban Puanları

· Hukuk 2019 Taban Puanları

· Hungaroloji 2019 Taban Puanları

· İbrani Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· İç Mimarlık 2019 Taban Puanları

· İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2019 Taban Puanları

· İktisadi ve İdari Bilimler Programları 2019 Taban Puanları

· İktisadi ve İdari Programlar 2019 Taban Puanları

· İktisat 2019 Taban Puanları

· İlahiyat 2019 Taban Puanları

· İletişim 2019 Taban Puanları

· İletişim Bilimleri 2019 Taban Puanları

· İletişim Sanatları 2019 Taban Puanları

· İletişim Tasarımı 2019 Taban Puanlar

· İletişim Tasarımı ve Medya 2019 Taban Puanları

· İletişim Tasarımı ve Yönetimi 2019 Taban Puanları

· İletişim ve Tasarım 2019 Taban Puanları

· İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2019 Taban Puanlar

· İmalat Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· İngiliz Dil Bilimi 2019 Taban Puanları

· İngiliz Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat 2019 Taban Puanları

· İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) 2019 Taban Puanları

· İngilizce Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· İnsan Kaynakları Yönetimi 2019 Taban Puanları

· İnsan ve Toplum Bilimleri 2019 Taban Puanları

· İnşaat Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· İslam Bilimleri 2019 Taban Puanları

· İslam Ekonomisi ve Finans 2019 Taban Puanları

· İslam ve Din Bilimleri 2019 Taban Puanları

· İslami İlimler 2019 Taban Puanları

· İspanyol Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· İstatistik 2019 Taban Puanları

· İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 2019 Taban Puanları

· İş Sağlığı ve Güvenliği 2019 Taban Puanları

· İşletme 2019 Taban Puanları

· İşletme Bilgi Yönetimi 2019 Taban Puanları

· İşletme Enformatiği 2019 Taban Puanları

· İşletme Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· İşletme Yönetimi 2019 Taban Puanları

· İşletme-Ekonomi 2019 Taban Puanları

· İtalyan Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Japon Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Japonca Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Jeofizik Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Jeoloji Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Kamu Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 2019 Taban Puanları

· Karşılaştırmalı Edebiyat 2019 Taban Puanları

· Kazak Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 2019 Taban Puanları

· Kimya 2019 Taban Puanları

· Kimya Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 2019 Taban Puanları

· Kimya Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Kimya ve Süreç Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Kimya-Biyoloji Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Klasik Arkeoloji 2019 Taban Puanları

· Konaklama İşletmeciliği 2019 Taban Puanları · Konaklama ve Turizm İşletmeciliği 2019 Taban Puanları

· Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Kore Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı 2019 Taban Puanları

· Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 2019 Taban Puanları

· Kültür ve İletişim Bilimleri 2019 Taban Puanları

· Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 2019 Taban Puanları

· Kürt Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Latin Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Leh Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Lif ve Polimer Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Lojistik 2019 Taban Puanları

· Lojistik Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Maden Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Makine Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Makine ve İmalat Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Maliye 2019 Taban Puanları

· Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 2019 Taban Puanları

· Malzeme Mühendisliği 2019 Taban Puanlar

· Matematik 2019 Taban Puanları

· Matematik Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Matematik Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 2019 Taban Puanları

· Matematik-Bilgisayar 2019 Taban Puanları

· Matematik-Bilgisayar Bilimleri 2019 Taban Puanları

· Medya ve Görsel Sanatlar 2019 Taban Puanları

· Medya ve İletişim 2019 Taban Puanları

· Mekatronik Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Mekatronik Sistemler Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Meteoroloji Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Mimarlık 2019 Taban Puanları

· Moda Tasarımı 2019 Taban Puanları

· Moda ve Tekstil Tasarımı 2019 Taban Puanları

· Moleküler Biyoloji ve Genetik 2019 Taban Puanları

· Moleküler Biyoteknoloji 2019 Taban Puanları

· Muhasebe 2019 Taban Puanları

· Muhasebe Bilgi Sistemleri 2019 Taban Puanları

· Muhasebe ve Denetim 2019 Taban Puanları

· Muhasebe ve Finans Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Mutfak Sanatları ve Yönetimi 2019 Taban Puanları

Mühendislik Programları 2019 Taban Puanları

· Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları 2019 Taban Puanları

· Mütercim-Tercümanlık 2019 Taban Puanları

· Müzecilik 2019 Taban Puanları

· Nanobilim ve Nanoteknoloji 2019 Taban Puanları

· Nanoteknoloji Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Nükleer Enerji Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Odyoloji 2019 Taban Puanları

· Okul Öncesi Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Optik ve Akustik Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Organik Tarım İşletmeciliği 2019 Taban Puanları

· Orman Endüstrisi Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Orman Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Ortez-Protez 2019 Taban Puanları

· Otel Yöneticiliği 2019 Taban Puanları

· Otomotiv Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Özel Eğitim Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Pazarlama 2019 Taban Puanları

· Perfüzyon 2019 Taban Puanları

· Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Peyzaj Mimarlığı 2019 Taban Puanları

· Pilotaj 2019 Taban Puanları

· Polimer Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Polonya Dili ve Kültürü 2019 Taban Puanları

· Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 2019 Taban Puanları

· Psikoloji 2019 Taban Puanlar

· Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 2019 Taban Puanları

· Radyo ve Televizyon 2019 Taban Puanları

· Radyo, Televizyon ve Sinema 2019 Taban Puanları

· Raylı Sistemler Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2019 Taban Puanları

· Reklam Tasarımı ve İletişimi 2019 Taban Puanları

· Reklamcılık 2019 Taban Puanları

· Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 2019 Taban Puanları

· Rekreasyon 2019 Taban Puanları

· Rekreasyon Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Restorasyon ve Konservasyon 2019 Taban Puanları

· Rus Dili Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Rus Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik) 2019 Taban Puanları

· Sağlık Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Sanat Tarihi 2019 Taban Puanları

· Sanat ve Kültür Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 2019 Taban Puanları

· Sanat Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Sermaye Piyasası 2019 Taban Puanları

· Seyahat İşletmeciliği 2019 Taban Puanları

· Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 2019 Taban Puanları

· Sınıf Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Sigortacılık 2019 Taban Puanları

· Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri 2019 Taban Puanları

· Sigortacılık ve Risk Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 2019 Taban Puanları

· Sinema ve Dijital Medya 2019 Taban Puanları

· Sinema ve Televizyon 2019 Taban Puanları

· Sinoloji 2019 Taban Puanları

· Siyasal Bilimler 2019 Taban Puanları

· Siyaset Bilimi 2019 Taban Puanları

· Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC) 2019 Taban Puanları

· Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2019 Taban Puanları

· Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Sosyal Hizmet 2019 Taban Puanları

· Sosyal ve Siyasal Bilimler 2019 Taban Puanları

· Sosyoloji 2019 Taban Puanları

· Spor Yöneticiliği 2019 Taban Puanları

· Su Bilimleri ve Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Su Ürünleri Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Sümeroloji 2019 Taban Puanları

· Süryani Dili ve Edebiyatı 2019 Taban Puanları

· Süt Teknolojisi 2019 Taban Puanları

· Şehir ve Bölge Planlama 2019 Taban Puanları

· Takı Tasarımı 2019 Taban Puanlar

· Tapu Kadastro 2019 Taban Puanları

· Tarım Ekonomisi 2019 Taban Puanları

· Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Tarımsal Biyoteknoloji 2019 Taban Puanları

· Tarımsal Genetik Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Tarımsal Yapılar ve Sulama 2019 Taban Puanları

· Tarih 2019 Taban Puanları

· Tarih Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

· Tarih Öncesi Arkeolojisi 2019 Taban Puanları

· Tarla Bitkileri 2019 Taban Puanları

· Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 2019 Taban Puanları

· Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 2019 Taban Puanları

· Tekstil Mühendisliği 2019 Taban Puanları

· Tekstil Tasarımı 2019 Taban Puanları

· Tekstil ve Moda Tasarımı 2019 Taban Puanları

· Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 2019 Taban Puanları

• Tıp Fakültesi 2019 Taban Puanları

· Tıp Mühendisliği 2019 Taban Puanları

YÖK ATLAS ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILIR?

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında 2018 YKS ile öğrenci alan lisans programlarının kontenjan bilgilerine ulaşılıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı…

TYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran'da sona erdi. Türkçe, temel matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri testlerinden oluşan TYT'nin sona ermesinin ardından gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre TYT sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.

AYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AYT yani Alan Yeterlilik Testi üniversite adayı olan eşit ağırlık, sözel ve sayısal öğrencileri tarafından merakla takip ediliyor. Bilindiği üzere AYT 16 Haziran'da yapılmıştı. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre AYT sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklanacak.

YDT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Üniversitelerin yabancı dil ve edebiyat programlarıyla yabancı dil öğretmenliği bölümlerinde eğitim almak isteyen yabancı dil öğrencileri YDT sınavına girdiler. Sınav sonrası öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında ise YDT sonuçlarının açıklanacağı tarih yer alıyor. YDT sonuçlarının ise 18 Temmuz'da açıklanacağı bilgisi üniversite adaylarıyla paylaşıldı.

YKS SONUÇ SORGULAMASI NASIL YAPILIR

Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM'nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara TC. Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

ÜNİVERSİTE TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere, tercihler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Buna göre, 2019 üniversite tercih döneminin 18 Temmuz'dan sonra başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

YKS BARAJ PUANI

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının tarihi belli oldu. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.