Bugünkü
Takvim

Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu da ilahiyat fakültesini kazanmak için sınava girdi

Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, ilahiyat fakültesini kazanmak istediklerini söyledi. “Birimiz kazanıp diğerimiz kazanamazsa bizim için zor olacak” dedi.

Aynı bedende tek hedef
Türkiye ve KKTC'de 2.5 milyon öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter döktü. Sınavdan çıkan bir öğrenci YKS sınavlarını, "AYT'de matematik soruları, Türev, İntegral ağırlıklıydı. Geometride de analitik soruları belirleyiciydi. AYT'de fizik ve günlük hayat soruları gerçekten düşündürücü ve bilgi gerektiriyordu" diye değerlendirdi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nde yaşayan siyam ikizi Ayşe Tanrıkulu ve Sema Tanrıkulu kardeşler de TYT için aynı salonda iki gözetmen eşliğinde sınava girdi. Hedeflerinin ilahiyat fakültesi olduğunu ve aynı üniversitede okumak istediklerini söyleyen Ayşe Tanrıkulu, "Sınava girdik çok heyecanlandık. İnşallah ilahiyat fakültesini düşünüyoruz. Aynı üniversiteyi kazanamazsak sıkıntı yaşarız" dedi.



YKS HEYECANI BÖYLE GEÇTİ
Öğrenciler, "AYT" için sıkı aramalardan sonra salonlara alındı.

1 SORU İPTAL
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığını açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriSiyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu da ilahiyat fakültesini kazanmak için sınava girdi
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri