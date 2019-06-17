Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu da ilahiyat fakültesini kazanmak için sınava girdi

Türkiye ve KKTC'de 2.5 milyon öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter döktü. Sınavdan çıkan bir öğrenci YKS sınavlarını, "AYT'de matematik soruları, Türev, İntegral ağırlıklıydı. Geometride de analitik soruları belirleyiciydi. AYT'de fizik ve günlük hayat soruları gerçekten düşündürücü ve bilgi gerektiriyordu" diye değerlendirdi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nde yaşayan siyam ikizi Ayşe Tanrıkulu ve Sema Tanrıkulu kardeşler de TYT için aynı salonda iki gözetmen eşliğinde sınava girdi. Hedeflerinin ilahiyat fakültesi olduğunu ve aynı üniversitede okumak istediklerini söyleyen Ayşe Tanrıkulu, "Sınava girdik çok heyecanlandık. İnşallah ilahiyat fakültesini düşünüyoruz. Aynı üniversiteyi kazanamazsak sıkıntı yaşarız" dedi.
YKS HEYECANI BÖYLE GEÇTİ
Öğrenciler, "AYT" için sıkı aramalardan sonra salonlara alındı.
1 SORU İPTAL
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığını açıkladı.
YKS HEYECANI BÖYLE GEÇTİ
Öğrenciler, "AYT" için sıkı aramalardan sonra salonlara alındı.
1 SORU İPTAL
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) matematik testindeki 7. sorunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldığını açıkladı.
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