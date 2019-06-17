14 Haziran Cuma günü milyonlarca öğrenci karne aldı ve yaz tatili başladı. Okulların kapanmasının ardından merak edilen sorular arasında "Okullar ne zaman açılıyor?" sorusu yer alıyor. İşte 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
İŞTE 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ...
*18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Haftasonuyla birlikte 9 gün)
*25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.
*Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
*İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
*06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
*13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi ise anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise okula uyum kapsamında 10 Eylül'de ders zili çalacak. Ortaokul ve liseler 16 Eylül 2019 tarihinde açılacak.
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