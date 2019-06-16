Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın /(YKS) üç oturumu bugün itibariyle sona erdi. YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün gerçekleştirildi. İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise bugün sona erdi. Şimdi öğrenciler "YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Tercih yapacak öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 2019 TYT, AYT ve YDT sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.