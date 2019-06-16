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  • 16.06.2019 18:32
  • Son Güncelleme: 16.06.2019 18:32

YKS TYT AYT ne zaman açıklanacak? İşte 2019 YKS sonuç tarihi...

YKS'nin üç oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) dün ve bugün öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Şimdi yüzbinlerce öğrenci gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, YKS TYT ne zaman açıklanacak? İşte 2019 YKS sonuç tarihi...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın /(YKS) üç oturumu bugün itibariyle sona erdi. YKS'nin ilk oturumu olan TYT dün gerçekleştirildi. İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT ise bugün sona erdi. Şimdi öğrenciler "YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Tercih yapacak öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 2019 TYT, AYT ve YDT sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

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